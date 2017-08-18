Террористы в Каталонии планировали использовать заминированные грузовики

2017-08-18 18:28 | www.trend.az | 4

Террористы, совершившие серию атак в Каталонии, изначально планировали нанести удар с использованием заминированных грузовиков, однако тому помешал взрыв в Альканаре, где хранилась их взрывчатка, передает РИА Новости со ссылкой на газету Periodico.

"Террористы планировали атаковать с применением заминированных грузовиков, но взрыв в доме в Альканаре, где они хранили взрывчатку, заставил их изменить планы и сделать выбор в пользу наезда на пешеходов", - пишет газета. Как отмечают собеседники издания, злоумышленники намеревались подготовить два-три заминированных грузовика "для совершения наиболее сильной атаки".

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 13 человек погибли, более 100 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.

Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек, один из которых позднее скончался. К настоящему моменту полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

Полиция допускает возможную связь двух атак друг с другом и со взрывами в испанском Альканаре, в результате которых один человек погиб и более десяти пострадали.