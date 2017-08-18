Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу

2017-08-18 18:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости. Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса», - говорится в поздравлении главы государства.