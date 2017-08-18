Gökova Körfezi'nde 4,2 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem
2017-08-18 20:31 | www.trend.az | 1
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gökova Körfezi'nde saat 15.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
AFAD açıklamasına göre, Gökova Körfezi'nde saat 17.10'da da 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 16,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: AA