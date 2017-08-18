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Шварценеггер с куколкой Трампа осудил американских неонацистов – ВИДЕО

2017-08-18 18:10 | www.oxu.az | 4

Американский актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение, в котором осудил митинг неонацистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Как передает Oxu.Az, ролик опубликован в Facebook-аккаунте ATTN в пятницу, 18 августа.

Шварценеггер попросил президента США Дональда Трампа выступить с критикой событий в Шарлотсвилле и предложил ему вариант речи: «Я отказываюсь от поддержки расистов. Страна, победившая армии Гитлера — не место для нацистских флагов». После этого актер достал фигурку Трампа с качающейся головой и сказал ей: «Видишь, это было не так уж и сложно».

Артист напомнил, что знал людей, пошедших на поводу у нацистской идеологии. «Я родился в Австрии в 1947 году, вскоре после окончания Второй мировой войны. Я был окружен сломленными мужчинами, вернувшимися домой с войны, полными шрапнели и чувства вины», - рассказал он.

12 августа неонацисты провели в Шарлотсвилле стихийное факельное шествие, требуя от местных властей отказаться от сноса памятника генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Спровоцированные радикалами беспорядки продолжались несколько дней, 33 человека пострадали, трое погибли.

Н.О.

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