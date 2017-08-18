Один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в Финляндии (Обновлено)

2017-08-18 18:34 | www.trend.az | 7

18:34 (GMT+4) По крайней мере один человек погиб, двое пострадали при нападении в пятницу неизвестного с ножом на прохожих в Турку, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию Yle.

18:11 (GMT+4) Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены, полиция стреляла в подозреваемого, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение правоохранительных органов страны.

"Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан", - говорится в заявлении местной полиции в Twitter.

По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.

Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.