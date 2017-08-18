В Хельсинки усилили меры безопасности после нападения в Турку

2017-08-18 18:41 | www.trend.az | 8

Полиция Финляндии усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах после нападения в городе Турку, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку. Несколько человек получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан. По данным некоторых СМИ в результате нападения один человек погиб.

Ранее полиция безопасности Финляндии (SUPO) повысила уровень террористической угрозы в стране в связи с поступившей информацией о подготовке терактов. По данным СМИ, уровень угрозы остается на том же уровне.