Австралийка пережила три крупных теракта в Европе

2017-08-18 18:27 | www.oxu.az | 4

Девушка из Австралии, уцелевшая во время теракта в Барселоне, ранее пережила также теракты в Лондоне и в Париже.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Daily Mail.

26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как фургон начал давить людей. Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетелем которого она стала.

В июне 2017 года она оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько дней они с подругой решили посетить Париж. В то время, как они гуляли рядом с собором Парижской Богоматери, боевик запрещенного в России «Исламского государства» на их глазах напал с ножом на полицейского.

«Я не хочу возвращаться домой, — заявила Монако ведущей. — Я намерена остаться здесь и не позволить им победить — кем бы они ни были. И я собираюсь посмотреть все те места, ради которых я сюда приехала».

Н.О.