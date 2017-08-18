В Турции произошли два землетрясения

2017-08-18 18:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В заливе Гёкова в Турции в 15:42 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2, пишет в пятницу газета Milliyet.

Вслед за ним в 17:10 в городе Бодрум турецкой провинции Мугла, являющемся одним из главных портов на севере залива, произошло второе землетрясение магнитудой 4,5.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)