Синтез индийского танца и азербайджанского мугама на бакинской сцене (ФОТО)

2017-08-18 19:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось мероприятие, посвященое 70-й годовщине обретения Индией независимости, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама.

Выступивший на мероприятии посол Индии в Азербайджане Санджай Рана отметил, что Азербайджан и Индию объединяют тесные отношения дружбы и сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами охватывает политическую, экономическую, социальную, гуманитарную, культурную и другие сферы.

Далее вниманию гостей вечера была представлена концертная программа. Индийский классический танец катхак продемонстрировали талантливые танцовщицы Анупама Каушик и Туллика Пал. В исполнении ханенде Алмаханым Ахмедли прозвучал мугам.

Программа была встречена публикой с большим интересом, каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

Отметим, что Международный центр мугама в будущем продолжит радовать публику концертными программами, организованными в рамках международного этнического проекта "Etnik musiqi inciləri" ("Жемчужины этнической музыки").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)