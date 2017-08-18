Трамп заявил о боевой готовности правоохранительных органов США

2017-08-18 18:39 | www.oxu.az | 4

Американский президент Дональд Трамп заявил, что министерство внутренней безопасности США и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности, границы страны надежно защищены, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Министерство внутренней безопасности и правоохранительные органы находятся в состоянии боевой готовности и внимательно отслеживают любые подозрительные происшествия. Наши границы намного сильнее, чем когда-либо до этого», - написал Трамп в своем Twitter.

Такое заявление американского президента прозвучало на фоне терактов в Каталонии, а также сообщений об усилении мер безопасности на территории европейских стран в связи с атаками.

Накануне автомобили въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, 130 получили ранения. Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя группировка «Исламское государство». В настоящее время полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Барселоне, продолжаются.

И.Ф.