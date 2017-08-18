В Азербайджане человек умер от удара током
2017-08-18 18:46 | www.oxu.az | 2
Житель Ходжалинского района умер в результате удара электрическим током.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Геранбойском районе.
Так, поселившийся на территории района вынужденный переселенец из Ходжалинского района Эльданиз Сабир оглы Гамидов по неосторожности погиб от удара током. Раненый скончался по дороге в больницу в машине скорой медицинской помощи.
Пока неизвестно, в каких условиях он попал под напряжение.
По факту начато расследование.
И.Ф.