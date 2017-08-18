В Азербайджане человек умер от удара током

2017-08-18 18:46 | www.oxu.az | 2

Житель Ходжалинского района умер в результате удара электрическим током.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в Геранбойском районе.

Так, поселившийся на территории района вынужденный переселенец из Ходжалинского района Эльданиз Сабир оглы Гамидов по неосторожности погиб от удара током. Раненый скончался по дороге в больницу в машине скорой медицинской помощи.

Пока неизвестно, в каких условиях он попал под напряжение.

По факту начато расследование.

И.Ф.