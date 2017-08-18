В Азербайджане разоблачено мошенничество руководителей стройкомпании

2017-08-18 19:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана разоблачило должностных лиц строительной компании ООО “İdeal-V”, занимавшихся мошенничеством.

Как сообщили Trend в пятницу в Генпрокуратуре, в ходе следствия было установлено, что директор ООО Чингиз Мамедов во время работы на данной должности вошел в преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем общества Исой Мамедовым, и они, используя служебное положение вносили ложную информацию в официальные документы. Таким образом они повторно продавали квартиры в построенном обществом многоэтажном жилом здании, расположенном в 717-м квартале на улице Д.Алиева в Насиминском районе Баку, разным лицам. Путем обмана и злоупотребления доверием сообщники незаконным путем присвоили три миллиона 206 тысяч 310 манатов.

Указанные лица были привлечены к ответственности по статьям 178.3.2 (Мошенничество с причинением крупного ущерба), 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (Служебный подлог) УК Азербайджана. Несмотря на неоднократные предупреждения, обвиняемые не выполнили требование возместить гражданам нанесенный ущерб, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время для обеспечения возмещения гражданам ущерба осуществляются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества обвиняемых и наложению на него ареста.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)