Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы

2017-08-18 23:13 | www.apa.az | 3

Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе.

Как передает АПА, об этом пишет газета El Mundo.

До этого сообщалось, что водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе.

Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Позднее в городе Камбрильсе террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону.