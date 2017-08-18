Завершился XXIV Открытый чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике (ФОТО)

2017-08-18 19:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку награждением победителей и призеров завершились соревнования XXIV Открытого чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

В возрастной категории "взрослые" победу в многоборье по итогам четырех упражнений (мяч, лента, обруч, булавы) одержала Зохра Агамирова с общим результатом 64,900 балла. "Серебро" досталось Веронике Гудис, а "бронза" – гимнастке из Новой Зеландии Айе Танаке.

Чемпионкой Азербайджана в возрастной категории "юниоры" также по результатам четырех упражнений стала Дарья Фаршбафшахрияри с итоговыми 49,250 балла. Второй стала Нармина Самедова, "бронза" - у Арзу Джалиловой.

Всего за медали боролись 25 гимнасток в возрастных категориях "юниоры" и "взрослые", представляющие клуб “Оджаг Спорт”, Бакинскую школу гимнастики, клубы “Start” и “Zirvə”, Гянджи, Гусара и Кюрдамира, а также гимнастки из Новой Зеландии.

(Автор: Максим Цурков)

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