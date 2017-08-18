К Земле летит крупнейший в истории астероид

2017-08-18 19:51 | www.trend.az | 6

Астероид Florence, который станет крупнейшим из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетит мимо нашей планеты в сентябре, передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на сообщение американского космического агентства.

По данным NASA, астероид Florence размером 4,4 километров первого сентября 2017 года приблизится к Земле на семь миллионов километров.

"Хотя многие известные астероиды приближались к Земле ближе, чем Florence пройдет первого сентября, все они были меньше. Florence - самый большой астероид, который подойдет к Земле так близко, со времен запуска программы NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов", - заявил Пол Ходас, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене (США).

Эксперты уверяют, что приближение астероида к Земле не представляет угрозы.