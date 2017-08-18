Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии – ОБНОВЛЕНО

2017-08-18 19:15 | www.oxu.az | 5

На прохожих в финском городе Турку напал неизвестный с ножом.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 18 августа, сообщает Reuters.

В результате инцидента погиб одни человек, еще несколько получили ранения. Полиция открыла огонь по нападавшему. Очевидцы рассказывают, что слышали один или несколько выстрелов.

Подозреваемый в причастности к атаке арестован.

Полиция усилила меры безопасности в аэропорту Хельсинки и на вокзалах страны.

18:32

Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на прохожих в городе Турку в Финляндии, сообщили финские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает Reuters, один человек арестован. AP сообщает, что нападавший был ранен в ногу. Другие подробности пока не приводятся.

Полиция призвала местных жителей и туристов избегать поездок в центр города.

Напомним, накануне в Испании произошло два теракта. В толпу пешеходов на туристической улице в Барселоне въехал фургон. 13 человек погибли, еще более 100 ранены. Через несколько часов еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. Пострадали семь человек, позже один из пострадавших скончался в больнице. Террористов ликвидировали. Еще два взрыва прогремели в Альканаре — погиб один человек и более десяти пострадали.

A.C.

