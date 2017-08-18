Трагически погиб сын бывшего главы телеканала – ФОТО

2017-08-18 19:26 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане в реке утонул сын бывшего главы телеканала.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня на территории Балакенского района, в реке Катех.

Житель Загатальского района Нуруев Адильхан Назирхан оглу (1991 г.р.) утонул в реке.

В настоящий момент поиски его тела продолжаются.

Отметим, Аю Нуруев был сыном главы приостановившего свою деятельность телеканала «Aygün» Назирхана Нуруева.

С.Б.

