Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых в нападении на прохожих в Турку

2017-08-18 19:55 | www.trend.az | 3

Финская полиция разыскивает нескольких подозреваемых, которые могли участвовать в нападении в пятницу на прохожих в городе Турку, сообщили стражи порядка Финляндии в своем Twitter, передает ТАСС.

Полиция ранее сообщила, что неизвестный ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан. Правоохранители просят людей избегать посещения центра города.

По данным телекомпании Yle, при нападении в Турку один человек погиб, двое пострадали. Газета Turun Sanomat в свою очередь сообщает, что при нападении пострадали от семи до восьми человек.