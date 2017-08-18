В теракте в Барселоне погиб трехлетний ребенок

2017-08-18 19:55 | www.trend.az | 3

Среди четырнадцати жертв терактов, произошедших в Испании, - трехлетний ребенок, передает РИА Новости со ссылкой на газету La Vanguardia.

Он погиб в Барселоне, когда минивэн въехал на пешеходную улицу Рамбла и начал давить людей. Погиб также его двоюродный дед, 65-летний Франсиско Лопес Родригес, уроженец Лантейры (провинция Гранада, автономное сообщество Андалусия). Супруга погибшего испанца и ее племянница получили тяжелые ранения.

Семья жила в муниципалитете Руби (провинция Барселона).

В четверг вечером автофургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 14 человек погибли, более 130 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ. Спустя несколько часов фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Один раненый позже скончался. В ходе перестрелки полиция ликвидировала пятерых террористов. К настоящему моменту полиция задержала четырех подозреваемых.