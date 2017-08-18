На западе Германии при нападении с ножом погиб человек

2017-08-18 20:01 | www.trend.az | 3

Один человек погиб, еще один пострадал в результате нападения с ножом в городе Эльберфельд на западе Германии недалеко от Дюссельдорфа, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Как сообщает газета, инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Подозреваемые скрылись с места преступления. На данный момент полиция не знает точного числа нападавших.

Причина нападения не установлена, предположительно это бытовая ссора.