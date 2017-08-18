Уход Трампа из твиттера оценили в 2 миллиарда долларов

2017-08-18 20:16 | www.oxu.az | 3

Рыночная стоимость компании Twitter снизится примерно на 2 млрд долларов, если президент США Дональд Трамп перестанет размещать сообщения в этой социальной сети.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака.

Какмак подчеркнул, что, если Трамп перестанет пользоваться твиттером, это не приведет к массовому исходу из этой сети пользователей, однако станет причиной резкого сокращения стоимости нематериальных активов компании.

Он отметил, что акции Twitter также могут упасть даже при отсутствии ухудшения показателей деятельности компании.

«В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки», — пояснил Какмак.

Н.О.