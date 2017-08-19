Все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированы - ОБНОВЛЕНО

2017-08-19 00:11 | www.apa.az | 6

Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы.

Как передает АПА, об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники в спецслужбах.

Речь идет о Юнесе Абуйаакубе (Younes Abouyaaqoub), Муссе Укабире (Moussa Oukabir), Саиде Алаа (Said Aallaa) и Мохаммеде Хичами (Mohamed Hychami). Последние трое, как ранее сообщала газета, были ликвидированы после теракта в Камбрильсе.

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23:13

Трое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне были ликвидированы в Камбрильсе.

Как передает АПА, об этом пишет газета El Mundo.

До этого сообщалось, что водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе.

Фургон въехал в толпу в центре Барселоны 17 августа. Произошедшее было квалифицировано как теракт. Позднее в городе Камбрильсе террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону.