Цукерберг вновь уйдет в декретный отпуск

2017-08-19 00:10 | www.oxu.az | 3

Глава Facebook Марк Цукерберг уйдет в декретный отпуск в связи с рождением второй дочери.

Как передает Oxu.Az, об этом он написал на своей странице в сервисе.

«Я планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком, в этот раз я воспользуюсь возможностью взять его частями. Один месяц отпуска я пробуду с супругой и девочками, а затем мы проведем вместе целый месяц в декабре», — указал он.

При этом Цукерберг не написал, кто будет руководить компанией во время его отсутствия.

Впервые в декретный отпуск Цукерберг ушел в декабре 2015 года после рождения первой дочери. Объясняя свое решение, он сослался на результаты исследований, согласно которым временный уход родителей с работы после рождения ребенка оказывает положительное влияние на семью в целом.

С.Б.

