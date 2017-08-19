Все разыскиваемые по делу о терактах в Испании мертвы

2017-08-19 00:33 | www.trend.az | 4

Все четыре человека, которых разыскивала полиция по подозрению в причастности к терактам в Испании, мертвы, передает РИА Новости со ссылкой на газету El País.

Речь идет о Юнесе Абуйаакубе (Younes Abouyaaqoub), Муссе Укабире (Moussa Oukabir), Саиде Алаа (Said Aallaa) и Мохаммеде Хичами (Mohamed Hychami). Последние трое, как ранее сообщала газета, были ликвидированы после теракта в Камбрильсе.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются 65 человек.

В связи с терактами задержаны четыре человека: трое марокканцев и один родом из Мелильи, испанского анклава на границе с Марокко.