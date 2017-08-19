В США заявили о начале расследования против Китая

2017-08-19 00:56 | www.oxu.az | 3

Вашингтон начал расследование в отношении Китая по обвинениям в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и передаче технологий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу, 18 августа, заявил американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

«После консультаций с заинтересованными сторонами и другими государственными органами, я определил, что эти важные вопросы заслуживают тщательного расследования», — сообщил Лайтхайзер.

Расследование определит, являются ли действия Пекина в отношении интеллектуальной собственности и передачи технологий дискриминационными и ограничивающими американскую торговлю.

В понедельник президент США Дональд Трамп поручил Лайтхайзеру изучить возможные нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Американский лидер также заявил, что Вашингтон готов ужесточить правила для обеспечения честной торговли. В Пекине заявили, что не оставят без ответа американские ограничения.

С.Б.

