Женщины-арбитры впервые обслужат мужской турнир под эгидой ФИФА

2017-08-19 01:35 | www.oxu.az | 2

Семь женщин-арбитров обслужат матчи мужского юношеского чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 17 лет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Этот турнир станет первым под эгидой ФИФА, на котором будут работать женщины-арбитры. Все они выступят в роли резервных рефери.

«Мы считаем, что пришло время привлечь женщин-арбитров к работе на мужских турнирах ФИФА. В прошлом году они работали вместе с мужчинами на отдельных официальных матчах, сейчас мы хотим увидеть их работающими вместе на турнире», — отметил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.

С.Б.

