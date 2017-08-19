Трамп уволил своего советника по стратегическим вопросам

2017-08-19 02:05 | www.trend.az | 1

Президент США Дональд Трамп решил уволить Стивена Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам, передает Интерфакс со ссылкой на The New York Times.

По их данным, президент уже сообщил об этом решении своим помощникам.

В Белом доме позже подтвердили сообщения об отставке Бэннона. Отмечается, что пятница будет его последним рабочим днем на посту советника президента.

При этом близкие к Бэннону источники утверждают, что он сам решил уйти в отставку и передал Трампу соответствующее прошение еще 7 августа.

Слухи об отставке Бэннона циркулируют в Вашингтоне уже несколько месяцев. Они вызваны многочисленными разногласиями между Бэнноном и другими близкими соратниками Трампа, в том числе с членами семьи президента США.

В то же время, как отмечают наблюдатели, уход Бэннона, вероятно, будет отрицательно воспринят той частью СМИ США, которая придерживается наиболее консервативных позиций.

В свою очередь CNN приводит список топ-чиновников президентской администрации, которые успели потерять работу в Белом доме за семь месяцев правления Дональда Трампа: директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн, директор по коммуникациям Шон Спайсер, глава администрации президента США Райнс Прибус, замглавы администрации Кэти Уолш, директор по коммуникациям Майк Дубке, советник президента США по Ближнему Востоку Дерек Харви и другие.

Кроме того, за непродолжительное время нахождения Трампа у власти своих постов лишились директор ФБР Джеймс Коми и и.о. генпрокурора США Салли Йейтс.