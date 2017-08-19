В египетском монастыре нашли записи о древнем Азербайджане

2017-08-19 02:21 | www.oxu.az | 5

Исследователи организации Early Manuscripts Electronic Library нашли в монастыре Святой Елены на Синайском полуострове в Египте древние тексты на албанском языке, который был распространен в Азербайджане в средние века.

Как передает Oxu.Az, обсообщает haqqin.az со ссылкой на французское издание Atlantico.

Издание пишет, что тексты на древнеалбанском языке были написаны более чем 1300 лет назад на коже мертворожденного теленка, и были скрыты под средневековым текстом. Монахи с помощью лимонного сока и других ингредиентов удалили текст, чтобы сделать другие записи. Однако, использование современных технологий позволяет просматривать эти тексты. Издание выражает сожаление, что прочесть текст не удастся, так как древнеалбанский язык исчез в Азербайджане в начале нашей эры.

Помимо текстов на древнеалбанском, исследователи нашли также рецепт, написанный Гиппократом, который, также полностью восстановить не получится.

Французское издание назвало эти находки «маленьким чудом».

С.Б.

