Пятнадцать человек находятся в тяжелом состоянии после теракта в Барселоне

2017-08-19 02:58 | www.apa.az | 3

На данный момент в больницах находятся 59 пострадавших в ходе теракта в центре Барселоны, 15 из них — в критическом состоянии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, спустя сутки после теракта в Барселоне из 126 раненых 67 человек были выписаны, 59 остаются в больницах. В Камбрильсе выписали двоих, еще четверо остаются в больницах", — говорится в заявлении каталонского правительства.

Ранее сообщалось, что в больницах находятся 65 человек.

В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По последним данным, в результате терактов в Испании погибли 14 человек, около 130 пострадали.