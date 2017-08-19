Объявлена дата выхода новой операционной системы Android

2017-08-19 02:59 | www.oxu.az | 3

Новая операционная система Android O (8.0) будет представлена общественности 21 августа.

Как передает Oxu.Az, об этом со ссылкой на официальный сайт компании сообщает Rambler News Service.

«21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android помогает вам ощутить исторически значимый природный феномен, чтобы вы могли узнать больше о затмении и отсчитывали время до памятной даты, когда вы увидите новый релиз от Android», — приводит агентство сообщение компании.

Также указывается, что в этот день в 21:40 по московскому времени начнется видеотрансляция презентации, до начала которой на сайте ведется обратный отсчет.

Google представила Android 8.0 на конференции Google I/O в мае этого года. Система обзавелась новыми ограничениями для приложений, которые работают в фоновом режиме, что помогает улучшить работу устройства. Также был незначительно переработан дизайн системы и добавлены бейджи для иконок, показывающие наличие уведомлений. На данный момент ОС находится в стадии бета-тестирования и в конце июня вышла четвертая версия превью прошивки.

С.Б.

