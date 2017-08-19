Спецсоветник Трампа по законодательному регулированию покинул пост

2017-08-19 04:08 | www.apa.az | 3

Спецсоветник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования инвестор Карл Айкин принял решение покинуть свой пост из-за подозрений о возможном конфликте интересов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует опубликованное в пятницу письмо бизнесмена президенту.

Айкин объяснил свое решение покинуть пост тем, что в последнее время он получил запросы о своей роли в администрации в связи с назначением официального руководителя управления по вопросам информации и регулированию, которым стала Неоми Рао, о том, не пересекаются ли их сферы деятельности.

Трамп предложил Айкину, состояние которого в 2014 году превышало 24 миллиарда долларов, пост спецсоветника президента по вопросам реформы регулирования бизнеса после победы на президентских выборах в 2016 году. Работа в администрации не была формальной и требовала от советника отказаться от своих бизнес-интересов