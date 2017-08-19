Спецсоветник Трампа по законодательному регулированию покинет пост

2017-08-19 04:59 | www.trend.az | 4

Спецсоветник президента США Дональда Трампа по вопросам законодательного регулирования инвестор Карл Айкин принял решение покинуть свой пост из-за подозрений о возможном конфликте интересов, свидетельствует опубликованное в пятницу письмо бизнесмена президенту, передает РИА Новости.

"Этим (письмом) я подтверждаю наш сегодняшний разговор, в котором мы согласились в том, что я перестану выступать в роли специального советника президента по вопросам, касающимся регулятивной реформы ", — говорится в письме Айкина, которое было передано Трампу в пятницу.

Письмо опубликовано в Twitter бизнесмена.

"Я никогда не искал выгоды или какой-то пользы для компании, к которой я причастен и лишь выражал мнения, которые, по-моему, могли бы быть полезны для перерабатывающей отрасли в целом. Как бы то ни было, я принял решение (с вашего благословения) прекратить наше сотрудничество, поскольку я не хочу партийных споров о моей роли, которые могут омрачить вашу администрацию или важную работу миссис Рао", — говорится в письме.

Автор письма отмечает, что "не имел формального поста в администрации и не играл роли в выработке политической стратегии".

"В отличие от инсинуаций, которые распространяли ваши критики из числа демократов, у меня никогда не было доступа к закрытой информации или выгоды от занимаемой мной позиции, я также не считаю, что моя роль представляла конфликт интересов", — говорится в письме миллиардера.

Айкин объяснил свое решение покинуть пост тем, что в последнее время он получил запросы о своей роли в администрации в связи с назначением официального руководителя управления по вопросам информации и регулированию, которым стала Неоми Рао, о том, не пересекаются ли их сферы деятельности.

"Насколько вы знаете, ответ — определенно нет, просто потому, что у меня нет никаких обязанностей", — говорится в письме.

Трамп предложил Айкину, состояние которого в 2014 году превышало 24 миллиарда долларов, пост спецсоветника президента по вопросам реформы регулирования бизнеса после победы на президентских выборах в 2016 году. Работа в администрации не была формальной и требовала от советника отказаться от своих бизнес-интересов.