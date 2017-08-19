Власти Конго сообщили о возможной гибели более 200 человек из-за оползня

2017-08-19 06:10 | www.apa.az | 5

В результате оползня в восточной части Демократической Республики Конго могли погибнуть более 200 человек.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил губернатор пострадавшей провинции Итури Пасифик Кета.

«Есть много людей, оказавшихся в воде, которых мы не смогли спасти. Спасение очень сложно осуществлять, потому что везде горы, это затрудняет доступ», - сказал он.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате схода оползня в Сьерра-Леоне достигло 400.