Острова Фиджи и Тонга подверглись мощным землетрясениям

2017-08-19 06:44 | www.apa.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, сообщают сейсмологи

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.