Острова Фиджи и Тонга подверглись мощным землетрясениям
2017-08-19 06:44 | www.apa.az | 4
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, сообщают сейсмологи
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.