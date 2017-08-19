Острова Фиджи и Тонга подверглись мощным землетрясениям

2017-08-19 06:48 | www.trend.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, передает РИА Новости со ссылкой на сейсмологов.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки на островах Фиджи были зафиксированы в 02.00 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

По данным Геологической службы США (USGS), соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4.