Проливные дожди унесли в Китае жизни 10 человек, 11 тыс. эвакуированы

2017-08-19 06:55 | www.apa.az | 3

Проливные дожди, обрушившиеся на Гуанси-Чжуанский автономный район на юге КНР, стали причиной гибели 10 человек.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, более 11 тыс. человек были эвакуированы.

Обильные осадки нанесли материальный ущерб 192,4 тыс. местных жителей. В ряде населенных пунктов повреждены автодороги и линии связи, нарушена подача электроэнергии.

В пострадавших районах работают спасательные службы, оказывая помощь населению. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют продолжение ливней.