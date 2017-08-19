Сенат Узбекистана проведет пленарное заседание 24 августа

2017-08-19 07:54 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана проведет очередное заседание 24 августа, сообщила информслужба верхней палаты парламента.

В повестку дня заседания вносится рассмотрение ряда законов, в том числе - «О распространении правовой информации и обеспечении доступа к ней», «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью», «Об Уполномоченном при президенте Республики Узбекистан по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства», «Об обращениях физических и юридических лиц» (новая редакция), «О выборах в районные кенгаши (советы) народных депутатов города Ташкента» и «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан».

Сенаторы также рассмотрят законы «Об установлении Дня молодежи Республики Узбекистан», «Об установлении Дня работников сельского хозяйства Республики Узбекистан» и другие законы.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы об отнесении городов Тойтепа, Янгиюль и Ахангаран Ташкентской области к категории городов областного подчинения.

На пленарном заседании будут обсуждаться и другие вопросы, относящиеся к компетенции Сената.

Двухпалатный парламент в Узбекистане впервые сформирован в 2005 году. В Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в ходе выборов 21 декабря 2014 года - 4 января 2015 года сроком на пять лет от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана.

В верхней палате - Сенате - работают 100 депутатов, избранных в равном количестве - по шесть человек - от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента 13-14 января 2015 года. Еще 16 членов Сената назначены президентом Узбекистана из числа наиболее авторитетных граждан.

Заседания Сената проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

(Автор: Демир Азизов)