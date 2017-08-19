SOFAZ огласил поступления от крупнейшего нефтяного проекта страны

2017-08-19 08:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С начала 2001 и по первое августа 2017 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в рамках реализации проекта разработки блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия поступили 125,718 миллиарда долларов, сообщили Trend в фонде.

"В январе-июле 2017 года в рамках проекта АЧГ в фонд поступили 3,609 миллиарда долларов", - сказали в SOFAZ.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2017 года увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)

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