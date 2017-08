Умер самый высокооплачиваемый телеведущий в Британии

Самый высокооплачиваемый телеведущий в Британии Брюс Форсайт скончался на 90-м году жизни.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, последние полтора года Форсайт был сильно болен и не появлялся на публике. Недавно он попал в больницу с легочной инфекцией. Ведущий умер дома рядом с женой и детьми.

Форсайт стал известен в качестве ведущего телеигр, таких как Generation Game, Play Your Cards Right и The Price is Right. Он рассказывал, что хотел стать знаменитым, чтобы купить своей маме в подарок меховое пальто.

В 1958 году Форсайт дебютировал на телешоу Sunday Night и вел его пять лет. Он стал самым высокооплачиваемым телеведущим с зарплатой 18,7 тыс. фунтов стерлингов ($24 тыс.) в неделю.