Трагически погиб сын бывшего главы телеканала – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-19 09:19 | www.oxu.az | 3

Обнаружено тело человека, вчера утонувшего в реке Катех.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, спасатели обнаружили тело Адильхана Нуриева недалеко от места утопления и извлекли его из воды.

19:26

В Азербайджане в реке утонул сын бывшего главы телеканала.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано сегодня на территории Балакенского района, в реке Катех.

Житель Загатальского района Нуруев Адильхан Назирхан оглу (1991 г.р.) утонул в реке.

В настоящий момент поиски его тела продолжаются.

Отметим, Аю Нуруев был сыном главы приостановившего свою деятельность телеканала «Aygün» Назирхана Нуруева.

С.Б.

