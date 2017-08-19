На островах Фиджи и Тонга произошло мощное землетрясение

2017-08-19 09:19 | www.oxu.az | 3

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов островов Фиджи в южной части Тихого океана, соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр землетрясения на островах Фиджи располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

По данным Геологической службы США (USGS), соседние острова Тонга также пострадали от подземных толчков магнитудой 6,4.