Отец автора гола в ворота «Копенгагена»: Знаменитости, которым я помог, не поздравили меня

2017-08-19 09:36 | www.oxu.az | 3

Любители футбола уже несколько дней обсуждают победу агдамского «Карабаха» над датским «Копенгагеном» в рамках стадии плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Автором единственного гола на 25-ой минуте встречи стал 20-летний игрок Махир Мадатов. Причем молодой футболист запомнился не только забитым голом, но и не по годам зрелой игрой. Теперь болельщики ждут от Махира новых голов в ответной встрече, которая пройдет 23 августа в Дании.

Махир Мадатов – сын известного в Азербайджане продюсера Анара Мадатова и журналистки Эльнуры Мадатовой.

Oxu.Az представляет интервью с отцом футболиста.

- Поделитесь своими впечатлениями от успешной игры Махира Мадатова за «Карабах»…

- Я всегда нервничал, когда играл Махир. Чтобы не выдавать себя, я вынужден был курить. Во время Исламских игр мой друг сказал мне, что я выкурил две пачки уже в первом тайме. Это не шоу-бизнес, а открытая игра, поэтому человек волнуется, переживает стресс и т.д.

Махир с 15 лет играет в основном составе. «Бакы», «Ланс», а затем «Карабах». Обычно Махира всегда поддерживает мать. Но я тоже переживаю, ведь он мой сын, моя кровь. Я никогда его не хвалю. Никогда не говорю «Махир, ты отлично сыграл», а говорю «В твоей игре чего-то не хватает».

- Ваш сын сам выбрал футбол или семья подтолкнула его в этом направлении?

- Когда Махиру было четыре года, я попросил своего друга, двукратного бронзового призера чемпионата мира по тхэквондо Рашада Ахмедова позаниматься с ним. Утром он ходил на плавание, а оттуда на тхэквондо. Но мы заметили, что он тянется к мячу.

Родители моей жены живут в Загатале. Он часто ехал к ним. В то время дети моего шурина играли за дубль местного «Симурга». Махир хотел ходить с ними, но его не брали, доводили до слез. Сейчас я подшучиваю над ними, мол Махир смотрит на вас сверху вниз, и ростом тоже вышел. Они смеются.

Мой шурин почувствовал в нем любовь к этому виду спорта и записал его на футбол. Потом мать привела его в команду «Ветен» в Баку. Там Махир понравился тренерам. Махир одновременно учился в лицее «Анкара», но из-за занятий спортом не мог уделить достаточно времени занятиям, а там не пошли ему навстречу. Потом он продолжил учебу в 47-ой школе. Затем Махир окончил академию во Франции и поступил в Азербайджанскую государственную академию физкультуры и спорта. Сейчас он учится на третьем курсе.

С ним много работает тренер Гурбан Гурбанов. Даже после забитых голов он говорил Махиру «Не останавливайся, нам вновь нужен результат».

- Какими еще талантами обладает ваш сын?

- Махир в совершенстве владеет тремя языками – азербайджанским, русским и английским, а арабский язык знает на среднем уровне. Он единственный азербайджанский футболист, который свободно говорит по-английски.

- Раньше говорили «сын Анара Мадатова Махир Мадатов», а теперь наоборот. Не боитесь, что популярность вашего сына затмит вашу известность?

- Фамилия Мадатов уже давно известна в Азербайджане. Мой дед Гараж Мадатов – академик, историк, написавший об истории Нахчывана. Мой дядя Акиф Мадатов – известный профессор. То есть цепочка продолжается.



Иногда меня спрашивают, как внук академика, сын профессора (моя мать постоянно работала в посольствах) пришел в шоу-бизнес? Я не приходил в шоу-бизнес, шоу-бизнес привел меня. Сейчас много продюсеров в кавычках. Их труд не приносит никакого результата.

Как продюсер, я действую еще с 90-ых годов. В то время меня знали по работе с музыкальными группами «Karvan», «İmkan», «Vətən», «7-17».

Я никогда не рекламировал свою дочь и сына. Мы всегда держали их подальше от шоу-бизнеса. Моя дочь в прошлом году поступила в Азербайджанский государственный экономический университет, но в этом году подала документы в Европу. Она будет изучать международные отношения в Италии.

Я нигде не говорил, что Махир сын Анара Мадатова. Сейчас я вижу, что некоторые знаменитости, друзья и знакомые пишут, «Ты наша гордость, твоим сыном мы тоже гордимся».

- Вы сотрудничали со многими знаменитостями. Были ли те, кто позвонил или поздравил вас, или те, чьего звонка вы ждали, но так и не дождались?

- Перед матчем звонил Адалет Шукюров. Интересовался рэпер Рауф. Но те, кому я помог в шоу-бизнесе – большинство из них не позвонили.

Самир Пириев был за границей, но сразу после гола Махира позвонил и поздравил, хотя он совсем не интересуется футболом. Звонил и Эльчин Гусейнов. Больше всего меня растрогал звонок от Вагифа Герайзаде. Он сказал, что горд знакомству со мной и тем, что я подарил Родине такого сына.

Певцы, которым я помог, которые теперь являются заслуженными и народными артистами, не разделили со мной мою радость. Все равно, они поют для 100-200 человек, а за моим сыном следят 9 миллионов. Я не хотел бы, чтобы моего сына уважали из-за шоу-бизнеса, а хочу, чтобы его уважали потому что он гражданин Азербайджана. Мне все равно, знают ли меня благодаря ему или его благодаря мне, главное, что там есть фамилия Мадатов.

- Если взглянуть на вас обоих, то вы похожи не на отца с сыном, а скорее на двух братьев. Сейчас у вашего сына кипит кровь. Как вы находите с ним общий язык, чтобы он делился с вами своими тайнами, проблемами?

- Я женился в 23 года. Своими секретами он делится с матерью. Она лучше знает об этом. Также моего сына окружают хорошие люди – тренер, члены команды. Поэтому мы спокойны. Махир в коллективе самый младший. Поэтому его охраняют и защищают. Горжусь, что у него такие друзья.

- На самом деле вы рискнули, дав сыну заниматься футболом. Ведь еще несколько лет назад футбол в нашей стране был практически мертв…Вы могли бы направить своего сына в более престижную сферу. Но к счастью, рискнули не зря…

- Некоторые журналисты пишут, что Махир прославился благодаря отцу. Прошу их не писать лишнего. Вы ничего не знаете об этом. Махир играет не благодаря нам. Я даже не могу ударить по мячу.

Я никогда не хотел, чтобы моя семья была в центре внимания. Многие знаменитости рассказывают в эфире о своих семьях, каждый день кто-то разводится или женится в пятый раз.

Моя работа трудна, и я не стараюсь не выносить это на публику. Поэтому благодарю членов своей семьи, которые меня терпят, супругу, мать, шурина. Они всегда потакали моим капризам.

Я дружу с Эльнарой Халиловой, она несколько раз приглашала меня вместе с семьей на передачу, но я отказывался. Моя супруга уже долгие годы далека от журналистики. Она была одной из первых криминальных журналисток в Азербайджане. Сейчас у нас Азербайджане есть собственный бренд.

В успехе Махира есть заслуга каждого близкого нам человека: моих дядей, племянника, матери, шурина, друга-чиновника, подруг Эльнуры и других.



Мой дядя Ильгар Мамедов – известный в Москве бизнесмен. В Азербайджане имеются проблемы с бутсами (футбольная обувь). В этом плане дядя очень нам помогает, при необходимости посылает бутсы.

В конце хочу сказать – любите футбол. Наш футбол постепенно поднимается. Я говорю это не из-за Махира. Он пока еще ничего не сделал для азербайджанского футбола. Говорят, что в Азербайджане нет шоу-бизнеса, но все идут в шоу-бизнес, так и все сидят в чайхане и говорят это про футбол. Но когда показывают футбол, то смотрят.

Хотел бы, чтобы в Азербайджане было не 8, а 18-20 известных футбольных команд. Дай Бог, однажды «Карабах» проведет свой матч в Карабахе.

Айтен Садыгзаде

