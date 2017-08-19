В Азербайджане предлагают консультировать бизнес через Службу ASAN

2017-08-19 09:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В центрах Службы ASAN в Азербайджане следует создать специализированные "окна" для оказания консалтинговых услуг предпринимателям, считает глава департамента по работе с проблемными кредитами NIKOIL Bank, финансовый эксперт Джалал Нагиев.

По мнению Нагиева, консультирование бизнеса посредством Службы ASAN помогло бы предпринимателям, в особенности в регионах, решить множество различных проблем.

"Работая с проблемными кредитами, я часто наблюдаю, как неправильная оценка своих возможностей заводит людей в долговую яму, из которой они потом не могут выбраться. Это также относится и к предпринимателям - они весьма поверхностно рассчитывают свои возможности, а иногда и не проводят никаких исследований перед тем, как брать кредит", - сказал Trend Нагиев.

Как отметил эксперт, при расширении бизнеса предприниматель обязан проводить определенные исследования, чтобы знать сможет ли он привлечь достаточную клиентскую базу, производить больше товаров без ущерба для своей компании и так далее.

"Если в Баку это не всегда актуально, то в регионах с такими проблемами сталкиваются часто. Поэтому создание консалтинговых "окон" в центрах Службы ASAN могло бы способствовать решению этой проблемы", - добавил эксперт.

Объясняя причину, почему такие "окна" следует создать при Службе ASAN, Нагиев отметил, что эта структура уже зарекомендовала себя, как простой и удобный способ работы с государственными органами.

"У ASAN большой кредит доверия, это сформировавшийся бренд. Люди будут активнее обращаться за консультациями в эти центры, нежели в какую-нибудь отдельно созданную для этого структуру. Тем более, что сегодня центры Службы ASAN строятся во многих регионах", - сказал эксперт.

В настоящее время при Службе ASAN уже действует отдельная структура для поддержки предпринимателей - Центр упрощенной поддержки семейного бизнеса (ABAD). Однако, как отметил Нагиев, во-первых, эта структура нацелена на поддержку семейного бизнеса, а во-вторых, на данном этапе ABAD концентрируется на развитии ремесел в сфере декоративно-прикладного искусства.

"ABAD поддерживает семейный бизнес на всех этапах его развития. Но, что делать, если у вас уже есть действующий средний бизнес, который столкнулся с проблемами? Возможности ABAD на данном этапе ограничены. К тому же, не всем предпринимателям необходима финансовая поддержка или помощь в брендировании, которые предлагает ABAD. Иногда бизнесмену просто нужна консультация по конкретной проблеме, в чем собственно и может помочь Служба ASAN, которая зарекомендовала себя, как оперативный помощник в решении проблем", - сказал собеседник агентства.

(Автор: Азад Гасанли)

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