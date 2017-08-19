Подорожает ли мясо на Гурбан-байрамы?

2017-08-19 09:54 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане по традиции перед праздниками растут цены на мясо и скот. Во многих случаях подорожание не имеет экономического обоснования, а носит искусственный характер.

Как передает Oxu.Az, примерно за две недели до праздника сотрудник «Ени Мусават» попытался узнать цены на рынке.

В мясных лавках города торговля идет очень слабо. Мясники говорят, что уже почти два года как численность покупателей заметно снизилась. Летом мясо вообще редко покупают. В настоящее время розничная цена ягнятины и говядины составляет 12-13 манатов.

На рынке «8-го километра» сразу бросается в глаза дефицит покупателей. Мясники разговаривают с друг другом или играют в настольные игры. Килограмм баранины стоит 7-8 манатов, ягнятины – 12 манатов.

Экономический эксперт Натиг Джафарли считает, что в праздничные дни мясо подорожает:

«В этом году сокращение численности поголовья крупного и мелкого рогатого скота является одной из основных причин подорожания. Во многих традиционных животноводческих регионах на кормовых полях стали выращивать техническую культуру, хлопок. Это привело к дефициту корма и его подорожанию. После того, как подорожал корм, многие фермеры вынуждены были продать свой скот.

Другая причина – приезд в страну туристов, что увеличивает спрос.

Если роста производства нет и потребление выросло, то вырастут и цены. Считаю, что в этом году на праздник Гурбан рост цен неизбежен. Но это также зависит от покупательской способности населения. То есть чем больше повышаются цены, тем больше падают продажи, исходя из покупательской способности населения. Из-за падения продаж через некоторое время поставщики и продавцы вынуждены будут отрегулировать цены, так как их доходы снизятся. После завершения сезонных факторов в виде туризма мы сможем увидеть стабилизацию цен».

Отметим, что в прошлом году в преддверии Гурбан-байрам килограмм баранины стоил 10 манатов.

Э.А.

