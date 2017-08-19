Дожди в Китае стали причиной гибели десяти человек

2017-08-19 10:04 | www.oxu.az | 3

Проливные дожди и вызванные ими наводнения в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР привели к гибели 10 человек, 192,4 тысячи человек понесли материальный ущерб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.

Дожди не прекращаются с 12 августа в ряде населенных пунктов района, власти были вынуждены эвакуировать в безопасные места более 11 тысяч человек.

Непогода привела к серьезным повреждениям строений, в некоторых населенных пунктах фиксируются нарушения в подаче электроэнергии.

По данным синоптиков, дожди в пострадавших районах продолжатся еще несколько дней.