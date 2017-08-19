Глава Пентагона посетит Турцию

2017-08-19 10:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Турцию, сообщают в субботу турецкие СМИ. Согласно сообщению, Джеймс Мэттис посетит Турцию 23 августа текущего года, и в рамках визита он встретится с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли. В ходе переговоров ожидается обсуждение вопросов урегулирования сирийского конфликта и борьбы с террористической организацией РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Отметим, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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