В Тбилиси произошел крупный пожар на рынке

2017-08-19 10:12 | www.oxu.az | 3

На Исанском вещевом рынке в Тбилиси в ночь на субботу более 20 пожарных расчетов ликвидировали сильный пожар, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

По предварительной информации, огонь распространился на 1200 квадратных метрах, полностью сгорели 15 коммерческих объектов. Пострадавших нет.

В течение последних нескольких месяцев это уже третий крупный пожар на коммерческих объектах в Тбилиси. Ранее огнем был полностью уничтожен четырехэтажный торговый центр «Детский мир», сгорела часть рынка «Элиава».

До сих пор правоохранительным органам не удалось установить причины пожаров, однако пострадавшие торговцы заявляли журналистам, что в обоих случаях имел место поджог с целью застройки сгоревшей территории новыми объектами.