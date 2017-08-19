В Азербайджане нашли украденные археологические находки

2017-08-19 10:20 | www.oxu.az | 5

В Лерике найдены 8 украденных редких находок.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила директор Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Маиса Рагимова.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Отделения полиции Лерикского района редкие археологические находки были найдены на территории села Гурдасар.

М.Рагимова отметила, что материалом не было нанесено никакого ущерба. По ее словам, имя преступника не раскрывается в интересах следствия.

Отметим, что ранее во время проведенных в Лерикском районе Институтом археологии и этнографии археологических раскопок был обнаружен некрополь, относящийся к V веку до н.э. Было установлено, что возраст некрополя, который был обнаружен на территории под названием Пибоз тепе, составляет 2500 лет. Как сообщил прессе руководитель экспедиции Джейхун Эминли, на этой территории были обнаружены более 120 могил, в которых были найдены сабли, копья, ножи, кинжалы, серебряные и бронзовые украшения и фаянсовая посуда с интересным художественным оформлением.

Несколько дней назад с упомянутой территории были похищены 8 редких находок.

Э.А.

