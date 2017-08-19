США развязали с Китаем «войну» в сфере интеллектуальной собственности

2017-08-19 10:28 | www.oxu.az | 3

Власти США открыли расследование против Китая в сфере нарушений интеллектуальной собственности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, Вашингтон выяснит, была ли дискриминационной или ограничивающей торговые интересы США политика Пекина в сфере технологий, интеллектуальной собственности и инноваций.

Ранее в Белом доме заявили о намерении начать «экономическую войну» против Китая. Американское правительство рассчитывает использовать статью 301 торгового акта 1974 года для создания односторонних барьеров импортируемых китайских товаров.

Пекин уже пообещал принять ответные меры.