В Баку завершилась 41-ая Всемирная Скаутская Конференция

2017-08-19 10:35 | www.oxu.az | 3

В Баку завершилась 41-ая Всемирная Скаутская Конференция, которая проходила с 14 по 18 августа в Бакинском Конгресс-Центре. Данное мероприятие, было организовано Всемирной Организацией Скаутского Движения (ВОСД) и Ассоциацией Скаутов Азербайджана при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики.

Основными темами для обсуждения на 41-ой Всемирной Скаутской Конференции были дальнейшее развитие скаутских организаций, формирование стратегии и плана деятельности, конституционные поправки по некоторым вопросам, церемония принятия 9 новых членов организаций.

Другими важными решениями, принятыми на Конференции путем голосования, стало определение Кореи, как принимающей страны для проведения следующего Скаутского слета «Джамбори» в 2023 году и Египта, как принимающей стороны для проведения 42ой Всемирной Скаутской Конференции и 14ого Всемирного Скаутского Форума, которые пройдут в 2020 году.

Также в рамках Конференции состоялось заседание, на котором были избраны 12 новых членов Всемирного Скаутского Комитета, в число которых также вошел представитель Азербайджана Ильяс Исмаиллы, действующий президент Ассоциации Скаутов Азербайджана. Отметим, что представитель Азербайджана впервые был избран в руководящий орган Всемирной Организации Скаутского Движения.

Председателем Всемирного Скаутского Комитета на 2017-2020 год был избран Крейг Турпи из Великобритании, вице¬¬-председателем стали Джемима Натемле из Ганы и Энди Чапман из США.

Следует отметить, что 13-й Всемирный Молодёжный Скаутский Форум и 41-ая Всемирная Скаутская Конференция с участием гостей из 161 страны,являлись первыми, настолько крупными по масштабам мероприятиями, которые проходили в Евразийском Скаутском Регионе, и вторыми такого уровня в странах мусульманского мира. Напоминаем, что с 2000-го года во Всемирной Организации Скаутского Движения нашу страну представляет Ассоциация Скаутов Азербайджана.

Э.А.

